В Городце появился каршеринг

Каршеринг появился в Городце. Теперь транспортное сообщение с Нижним Новгородом станет лучше и удобнее, отметил глава Городецкого округа Александр Мудров.
В честь открытия каршеринга в автомобили положат городецкие пряники для первых пользователей.
«С появлением первой компании аренды авто наш город стал ближе и комфортнее. С удовольствием протестировал услугу. Можно ехать!» — написал Мудров.
