В ночь на 22 мая украинские боевики с помощью беспилотников атаковали общежитие колледжа в Старобельске. На момент удара в здании находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. В результате попадания вражеских беспилотников здание обрушилось. 21 студент погиб. Российская армия в ответ с 24 мая нанесла удары возмездия, поразив цели, связанные с военным руководством Украины. ВС РФ применили ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».