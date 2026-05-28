Американский аналитик Рэй Макговерн в интервью Гленну Дизену заявил, что Украина перешла черту, атаковав общежитие колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). По его словам, это была чистейшая провокация с целью повышения градуса эскалации.
Эксперт подчеркнул, что Киев «зашел слишком далеко» — в ответ на удар по Старобельску Россия применила ракету «Орешник». Макговерн также предупредил, что Украина может предпринять новые попытки вовлечь страны НАТО в конфликт.
В ночь на 22 мая украинские боевики с помощью беспилотников атаковали общежитие колледжа в Старобельске. На момент удара в здании находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. В результате попадания вражеских беспилотников здание обрушилось. 21 студент погиб. Российская армия в ответ с 24 мая нанесла удары возмездия, поразив цели, связанные с военным руководством Украины. ВС РФ применили ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».
Как писал KP.RU, ранее экс-премьер Николай Азаров заявил, что спецслужбы Запада причастны к террористической атаке на Старобельский колледж. По его словам, украинские беспилотники прошли все российские системы ПВО. Для этого, объяснил Азаров, необходимы данные космической разведки.