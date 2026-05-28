ЗСНО одобрили запрет вейпов в Нижегородской области

В Нижегородской области планируют ввести полный запрет на розничную продажу и хранение вейпов, электронных сигарет и любой другой никотинсодержащей продукции. Соответствующий законопроект внес в Законодательное собрание губернатор Глеб Никитин, а 27 мая документ уже одобрил комитет по экономике. Окончательно в двух чтениях закон планируют принять на заседании регионального парламента 28 мая.
Помимо запрета на оборот электронных устройств, в регионе планируется полностью запретить установку световых конструкций и вывесок, стимулирующих продажи табака, кальянов и кассет для вейпов. Согласно тексту проекта, новые жесткие правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
При этом, как отмечают эксперты, сейчас у региональных властей пока нет официального права вводить подобные запреты — соответствующий федеральный закон Госдума РФ обсуждает с осени прошлого года, но еще не приняла даже в первом чтении. Не исключено, что нижегородским депутатам позже придется корректировать сроки из-за рассинхронизации с федеральным законодательством.
Ранее сообщалось, что больше половины нижегородцев одобрили пожизненный запрет сигарет.