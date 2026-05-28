Курорты Крыма вошли в топ-10 дорогостоящих направлений для отдыха летом

Мисхор, Оленевка и Алушта значатся в рейтинге локаций, где самые высокие цены на проживание в июне, июле и августе 2026.
«На первом месте Суздаль во Владимирской области, на втором Архыз в Карачаево-Черкесии, а на третьем — Осташков в Тверской области», — эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ назвали самые дорогостоящие направления для путешествий этим летом.
Крымский Мисхор на шестой строчке, Оленевка идет следом, Алушта замыкает список.
Топ-10 самых дорогостоящих направлений для отдыха летом 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):
Суздаль, 9361;
Архыз, 9310;
Осташков, 9171;
Зеленоградск, 8754;
Новомихайловский, 7616;
Мисхор, 7222;
Оленевка, 7147;
Бжид (Краснодарский край), 6770;
Сортавала, 6254;
Алушта, 6279.