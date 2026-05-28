Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курорты Крыма вошли в топ-10 дорогостоящих направлений для отдыха летом

Полуостров востребован у туристов.

Источник: Комсомольская правда

Мисхор, Оленевка и Алушта значатся в рейтинге локаций, где самые высокие цены на проживание в июне, июле и августе 2026.

«На первом месте Суздаль во Владимирской области, на втором Архыз в Карачаево-Черкесии, а на третьем — Осташков в Тверской области», — эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ назвали самые дорогостоящие направления для путешествий этим летом.

Крымский Мисхор на шестой строчке, Оленевка идет следом, Алушта замыкает список.

Топ-10 самых дорогостоящих направлений для отдыха летом 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Суздаль, 9361;

Архыз, 9310;

Осташков, 9171;

Зеленоградск, 8754;

Новомихайловский, 7616;

Мисхор, 7222;

Оленевка, 7147;

Бжид (Краснодарский край), 6770;

Сортавала, 6254;

Алушта, 6279.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше