В Красноярске устанавливают обстоятельства внезапной смерти 16-летнего подростка

Следователи Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летнего жителя краевого центра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным правоохранителей, 26 мая 2026 года на парковке, расположенной на улице Матросова в Красноярске, подросток резко почувствовал себя плохо. На место незамедлительно вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на принятые медработниками меры, юноша скончался в машине скорой помощи. Предварительно установлено, что молодой человек страдал хроническим заболеванием. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти подростка.