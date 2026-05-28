Мэр Самары поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

В Самаре отмечали важный в исламе праздник.

Источник: Комсомольская правда

27 мая Иван Носков поздравил мусульман Самары с одним из самых значимых праздников в исламе — Курбан-байрам. Он отметил, что этот день напоминает об общечеловеческих ценностях: милосердии, сострадании, щедрости, единстве и безграничной вере в победу добра.

«Самара — город многовековой дружбы народов и взаимного уважения традиций, и мы должны сохранить атмосферу взаимопонимания между представителями разных конфессий. Праздник Курбан байрам — это время семейных встреч и общения с близкими. Пусть в каждом доме царят мир и благополучие, пусть ваши семьи будут здоровы и счастливы, а дома полны достатка и радости. Пусть ваши молитвы будут услышаны, а добрые дела вернутся сторицей» — написал глава города в мессенджере МАКС.