Минпросвещения: Оценки за поведение в школах будет выставлять коллектив педагогов

Оценки за поведение в российских школах будет выставлять не один учитель, а коллектив педагогов. Об этом в четверг, 28 мая, сообщила эксперт Минпросвещения России Марина Конева.
По ее словам, в оценке поведения школьников будут участвовать советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, дефектологи, социальные педагоги, психологи и учителя-предметники.
В этом году апробация системы проходит среди учеников первых-восьмых классов в 89 школах России.
— На данный момент многие педагоги отмечают, что поведение детей меняется, ребята присматриваются к поведению друг друга, стараются ориентироваться на лучшие качества сверстников, — подчеркнула Конева в беседе с РИА Новости.
С 1 сентября 2026 года в России предлагается ввести оценки за поведениеучащихся с 1-го по 11-й класс. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Председатель Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец рассказала, насколько эффективным может быть нововведение в беседе с «Вечерней Москвой».