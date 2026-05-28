Онколог назвал главный риск развития рака кожи

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн раскрыл главную угрозу меланомы. Опухоль опасна стремительным распространением метастазов по организму даже при малых размерах.
Пик заболеваемости приходится на возраст 70−75 лет, но риск есть у всех. Меланома может появиться не только на коже, но и на слизистой рта, в глазах или кишечнике.
Ультрафиолет ускоряет старение клеток и провоцирует рак, поэтому защита нужна круглый год. Врачи рекомендуют использовать кремы со смешанными фильтрами.
«Меланома может возникнуть практически у любого человека и в любом возрасте», — предупредил Андрей Каприн. Он подчеркнул, что главная опасность кроется в скорости развития болезни, которая не дает шансов на промедление с лечением.
А еще врач рекомендует: регулярно осматривайте родинки и используйте SPF-защиту летом. При изменении цвета или формы пятен срочно идите к дерматологу, — пишут «Известия».