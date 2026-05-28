Глава «ЭР-Телекома» заявил, что мечтает о бизнесе без сотрудников

Владелец и глава «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев стремится к тому, чтобы в его компании работало меньше сотрудников. «Моя мечта, чтобы мой бизнес был: я один и много-много ЦОДов», — заявил он в интервью РБК.
По словам Кузяева, с 2015 года численность работников в компании сократилась на 13 тыс. человек — с 24 тыс. до 11 тыс. При этом выручка за это время увеличилась в пять раз. «Я своих соратников спрашиваю, кто были эти 13 тыс. человек, почему мы их содержали, чем они занимались? Мы провели реструктуризацию, реинжиниринг, выстроили новую IT-архитектуру, внедрили лучшие в своем разряде IT-системы, повысили компетенцию, избавились от рутины, но не до конца. Мне не нужны сотрудники, которые занимаются рутиной, они только портят наш замысел о качестве продукта», — рассказал он.
При этом людей, которые сейчас работают в «ЭР-Телекоме», Кузяев назвал «лучшими сотрудниками», которые «прошли через все испытания». «Я спокойно отношусь к людям, которые от нас уходят. Потому что если они у нас не находят себя, то, значит, должны уйти и найти себя где-то в другом месте. У нас остаются те, кто хочет бесконечно меняться и совершенствоваться. Если человек проснулся утром без желания прыгнуть выше крыши, это не наш парень», — поделился президент компании.
Кузяев уверен, что сегодняшняя жизнь состоит из постоянных кризисов, которые он воспринимает как новые возможности. «Развитие человечества за счет роста численности населения заканчивается, происходит перераспределение внутри. Это тоже вызовет серьезные сдвиги в экономике и мироустройстве. Поскольку нам будет не хватать людей, нужно максимизировать рост производительности труда», — указал он.
При этом Кузяев уверен, что нельзя привлекать дешевую рабочую силу из-за рубежа, потому что Россия стремится перейти от сырьевой экономики к экономике технологий, где рост производительности достигается за счет максимальной автоматизации, роботизации и внедрения искусственного интеллекта.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».