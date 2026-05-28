Бесконтрольно пасущиеся овцы съели более 4 тысяч сосен в Хакасии

Сосны были высажены в память о погибших в ВОВ.

В Усть-Абаканском районе Хакасии отара овец, оставленная без присмотра, уничтожила геоглиф, высаженный в рамках акции «Сад памяти». Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Сосны были высажены 15 мая в аале Сапогов. Тогда более 350 жителей республики посадили свыше 6 тысяч сеянцев. По данным Минлесхоза, уничтожено около 70% растений. Ведомство подало заявление в полицию.

Предполагаемый владелец животных — житель Абакана 1998 года рождения. Точный размер ущерба устанавливается, проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в Хакасии 90 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва на коллекторе.