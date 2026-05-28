До 75 тысяч рублей за верность: Где в России платят за долгий брак

В Москве сумма зависит от юбилея семейной жизни. За 50 лет брака супругам положено почти 30 тысяч рублей, а за 65 и 70 лет — более 44 тысяч. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах размеры поддержки значительно выше. Там выплаты напрямую соответствуют количеству прожитых вместе лет: от 50 до 70 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге семьи могут получить от 50 до 75 тысяч рублей в зависимости от даты юбилея.