Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 28 мая

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе нижегородского аэропорта имени В. П. Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Нижнего Новгорода.
Особый режим начал действовать с 4:01 утра 28 мая. В настоящее время авиагавань принимает и отправляет воздушные суда исключительно по согласованию с соответствующими органами.
В связи с текущей ситуацией возможны корректировки в расписании вылетов и прилетов. Пассажирам настоятельно рекомендуется уточнять актуальный статус своих рейсов на онлайн-табло аэропорта.
Ранее сообщалось, что БПЛА сбиты над Нижегородской область в ночь на 28 мая — Минобороны.