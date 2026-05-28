В Красноярске 1 июня открывается пляжный сезон

В Красноярске 1 июня откроют первые места для отдыха и воды и купания.

Источник: Комсомольская правда

1 июня в Красноярске откроют первые места для отдыха у воды и купания. Как пишут «Горновости» со ссылкой на мэра Сергея Верещагина, каждый пляж в городе оборудуют по всем требованиям, а с 9:00 до 21:00 там будут находиться спасатели.

Напомним, что сразу три водоема края признали безопасными для отдыха и купания: озеро «Зеркальное» и залив «Стрелка» на острове Татышев, а также акваторию водохранилища у сопки Серебряная в Идринско-Краснотуранском округе. Cанитарные разрешения выдали специалисты регионального Роспотребнадзора.

«Понимаю, легальных пляжей с возможностью плавать в открытой воде в Красноярске не хватает. Будем искать решения», — добавил Верещагин.

Глава города также поручил усилить контроль популярных, но несанкционированных мест купания.