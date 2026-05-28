В Московском Политехе разрабатывают электроды для аккумуляторов электромобилей

Литий-ионные аккумуляторы сегодня остаются основным источником энергии для электромобилей, однако при низких температурах их емкость падает на 40−50%, что резко сокращает запас хода. При высоких нагрузках существует риск теплового пробоя — аккумулятор может перегреться, воспламениться или начать выделять газ. Электроды составляют почти 60% цены всего устройства, при этом отечественной технологии производства литий-ионных аккумуляторов в России до сих пор нет.