Клещи атаковали более тысячи жителей Красноярского края за одну неделю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Массовые жалобы на присасывания клещей поступают в медорганизации региона.
Только за последние семь дней к медикам обратились 1099 человек, в том числе 258 детей. С начала сезона число пострадавших достигло 4729 человек.
У 18 пациентов выявлены клещевые инфекции: клещевой вирусный энцефалит — 6 случаев, боррелиоз — 11 (из них 6 у детей), сибирский клещевой тиф — 1 случай.
По данным специалистов Роспотребнадзора, численность клещей на контрольных маршрутах местами достигает 45 особей на 1 флаго-километр при безопасном уровне до 0,5.
Также в регионе продолжаются акарицидные обработки — уже обезопасили более 2320 гектаров территорий.