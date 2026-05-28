Meta ввела подписки на свои соцсети и тестирует подписку на чат-бота с ИИ

Meta (деятельность корпорации Meta признана в России экстремистской и запрещена) запускает подписки на Instagram, Facebook и WhatsApp (принадлежат Meta) и начинает тестирование новых подписок на чат-боты с ИИ, пишут Bloomberg и Techcrunch.
Подписчики Instagram Plus ($3,99 в месяц), Facebook Plus ($3,99 в месяц) или WhatsApp Plus ($2,99 в месяц) смогут настраивать свой профиль, ставить суперреакции, вести аналитику историй и др.
В компании также рассказали о новых подписках для компаний и авторов контента: Meta One Essential за $14,99 и Meta One Advanced за $49,99. Более дорогой тариф включает в себя доступ к технической поддержке пользователей в Instagram и Facebook, что исторически являлось проблемой для малых предприятий, использующих продукты Meta, отмечает Bloomberg.
Глава отдела разработки продуктов Meta Наоми Глейт заявила, что в будущем компания планирует добавить «еще более интересные функции».
В то же время в Meta отметили, что нововведения не заменяют Meta Verified, ориентированное на верификацию, защиту от кражи личности и дополнительную поддержку.
Подписки на чат-боты с ИИ, в свою очередь, делятся на два уровня. Базовый Meta One Plus стоимостью $7,99 в месяц предназначается для тех, кто использует ИИ для создания изображений и видео или полагается на него при решении каких-либо задач, сообщил Bloomberg представитель компании.
Более продвинутый уровень Meta One Premium будет стоить $19,99 в месяц. Он включает в себя все преимущества, что и Meta One Plus, но в большем объеме. Сначала подписка на ИИ будет доступна в Сингапуре, Гватемале и Боливии, а позже распространится на другие страны.
Bloomberg отмечает, что пользователи смогут продолжать бесплатно использовать чат-бот, однако количество запросов будет ограничено.
В настоящий момент подписки составляют малую часть от общего объема доходов компании. В первом квартале 2026 года в Meta заявили о «нерекламных доходах», в размере $1,29 млрд. В данную категорию, помимо подписок, входят продажи оборудования — очков Meta Ai и гарнитур VR. При этом выручка рекламного подразделения за тот же период составила более $55 млрд, пишет Bloomberg.
В 2025 году Meta приняла решения вложить около $15 млрд в стартап Scale AI. По данным The Financial Times, инвестиция станет одной из крупнейших в области искусственного интеллекта (ИИ) и направлена на усиление позиций Meta в конкуренции с компаниями OpenAI, Google и Anthropic, которые активно развивают собственные продвинутые ИИ-модели.
Летом того же года источники Bloomberg и The New York Times сообщили, что глава Meta Марк Цукерберг лично набирает команду для создания искусственного интеллекта — «сверхразума».
