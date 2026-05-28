Власти приехали с проверкой в «Дукорский маентак» после нашумевшего видео с дикими животными в интернете

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды отреагировало на ситуацию с условиями содержания диких животных в крупном музейном комплексе «Дукорский маентак», сообщает телеграм-канал ведомства.
Минприроды решило проверить туркомплекс после резонансного видео в интернете, в котором руководство «маентка» обвинили в ненадлежащем содержании животных.
Сотрудники министерства проверяли наличие свидетельств о регистрации диких животных, соблюдение условий их содержания в неволе, законность владения каждым животным, которое находится на территории комплекса.
В итоге были выявлены нарушения природоохранного законодательства. В частности, были нарушены требования по регистрации диких животных, содержащихся в неволе, которые устанавливает закон о животном мире. По этому факту был начат административный процесс. А вот условия содержания животных оказались соответствующими требованиям Минприроды.
— Проводится проверка законности владения дикими животными. Соответствующие документы запрошены, по итогам будет дана правовая оценка, — добавили в пресс-службе.