Депутат Чаплин напомнил, какие налоговые вычеты можно получить в 2026 году

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал «Российской газете» о новых возможностях для получения налоговых вычетов, которые значительно упрощают процесс возврата части уплаченных налогов. По его словам, особенно актуально воспользоваться этими мерами в 2026 году.
Семейные выплаты.
С 2026 года семьям с двумя и более детьми предоставляется возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Расчет производится следующим образом: разница между фактически уплаченным налогом и налогом по ставке 6% с того же дохода. Это означает, что государство фактически снижает эффективную ставку налога для работающих родителей.
Заявление на получение вычета можно подать с 1 июня по 1 октября через Социальный фонд, портал «Госуслуги» или МФЦ. Чаплин призвал семьи не откладывать подачу заявления, так как это реальные деньги, которые могут пополнить семейный бюджет.
Вычет на фитнес.
Еще одна новая возможность — вычет на фитнес. Чаплин отметил, что летом многие задумываются о своем здоровье и физической форме, поэтому это отличный повод оформить такой вычет. В 2026 году можно вернуть до 19,5 тысяч рублей.
Особое внимание было уделено тому, что теперь вычет можно получить не только за себя и детей, но и за занятия спортом родителей-пенсионеров. Это означает, что, оплачивая абонемент в бассейн или на занятия скандинавской ходьбой для своих родителей, можно вернуть 13% от суммы. Чаплин подчеркнул, что это не только забота о здоровье близких, но и поддержка бюджета.
Вычет за сдачу ГТО.
С 2026 года процесс получения вычета за сдачу норм ГТО стал значительно проще. Ранее для этого требовалась диспансеризация, которая проводилась раз в три года для граждан младше 40 лет. Теперь достаточно ежегодного профилактического медицинского осмотра.
Сумма вычета составляет 18 тысяч рублей. Это означает, что при ставке 13% можно вернуть до 2340 рублей. Чаплин отметил, что вычет можно оформить прямо у работодателя, не дожидаясь конца года. Для этого необходимо получить значок ГТО и пройти профосмотр.
Имущественные льготы.
Еще одним важным изменением стало расширение имущественных льгот для семей. Если семья с двумя и более детьми продает жилье, чтобы приобрести более просторное, она освобождается от уплаты НДФЛ. Это правило теперь распространяется не только на семьи с несовершеннолетними детьми, но и на те, где воспитываются недееспособные дети любого возраста. Если ребенок родился после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года, льгота все равно действует.
Упрощение вычета на обучение за границей.
С 2026 года россияне, чьи дети учатся в зарубежных вузах, могут получать вычет на обучение наравне с теми, кто обучается в России. Для этого введены специальные коды: 333 — за свое обучение или обучение брата или сестры, 334 — за обучение детей.
Способы оформления.
Чаплин рассказал о трех способах оформления налоговых вычетов:
1. Через работодателя: подаете заявление, и налог перестают удерживать с текущей зарплаты.
2. Упрощенный порядок через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС: налоговая сама заполняет заявление на основе данных от организаций, остается только подписать.
3. Классический способ: подача декларации 3-НДФЛ по окончании года.
По мнению Никиты Чаплина, государство создало все условия для получения налоговых вычетов. Он призвал граждан не откладывать подачу заявлений и воспользоваться возможностью вернуть часть уплаченных налогов. «Деньги любят счет, а налоговые льготы — своевременное оформление», — подытожил депутат.