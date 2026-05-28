Школьников предупредили о вирусах под видом ответов на ЕГЭ и ОГЭ

Немкин рассказал, что в преддверии экзаменов в Сети резко увеличивается число предложений с «готовыми ответами», «сливами» и обещаниями помочь с успешной сдачей. Для распространения таких схем аферисты создают сайты, Telegram-каналы и сообщества в соцсетях. Пользователям предлагают приобрести архивы с якобы настоящими заданиями или перейти по специальной ссылке.