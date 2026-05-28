КСИР Ирана атаковал военную базу США в ответ на удары по Бендар-Аббасу

В КСИР предупредили Вашингтон, что ответ будет более решительным при повторной агрессии.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана совершил атаку на американскую военную базу в ответ на удары США по объекту на окраине аэропорта Бендар-Аббас. Соответствующее заявление корпус опубликовал 28 мая, пишет Tasnim.

В КСИР подчеркнули, что этот ответ является серьезным предупреждением: враг должен знать, что «атака не останется без ответа». Если агрессия повторится, подчеркнули в корпусе, ответ будет еще более решительным. Ответственность за последствия, добавили в КСИР, лежит на Соединенных Штатах.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американские военные вновь нарушили режим перемирия и нанесли удар по территории Ирана. По утверждению американской стороны, удары по объекту в Иране наносились из-за «угрозы» американским силам.

Как писал KP.RU, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает на прогресс в переговорах с Ираном в самое ближайшее время. По его словам, есть определенный прогресс и взаимный интерес, и в ближайшие часы и дни станет ясно, удастся ли продвинуться в заключении соглашения.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше