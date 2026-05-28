Временные ограничения работы аэропорта объявили в Нижнем Новгороде 28 мая

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения из соображений безопасности. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты исключительно по согласованию с соответствующими органами, объявили в Росавиации около четырех часов утра 28 мая.
Представители авиаузла имени Чкалова предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов. Тем, кто планирует вылететь из столицы ПФО в ближайшее время, рекомендуется заранее уточнять информацию о посадке на борт.
Напомним, силы ПВО сбили над Россией более 60 украинских беспилотников. БПЛА самолетного типа уничтожили и над Нижегородской областью. Очевидцы сообщили о взрыве в центре Нижнего Новгорода.
