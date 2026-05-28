Суд в Хабаровске рассмотрит заявление ФНС о признании Фургала банкротом

Арбитражный суд Хабаровского края рассмотрит 16 июня заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании экс-главы региона Сергея Фургала, осужденного на 25 лет, банкротом.
«Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС России № 7 по Омской области обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Фургала Сергея Ивановича несостоятельным (банкротом)», — говорится в определении суда.
Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 16 июня. Фургал примет в нем участие из СИЗО по видеоконференции.
Заявление о признании Фургала банкротом ФНС подала в начале апреля. Налоговая также попросила включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере 894,47 тыс. руб.
Фургала задержали в начале июля 2020 года по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в середине 2000-х. Суд арестовал более 3 млн руб и два автомобиля, принадлежащие ему. В октябре 2025 года квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги за 20 млн руб.
В декабре Фургала приговорили по совокупности к 25 годам колонии за создание преступного сообщества, а также организацию двух убийств и покушение на убийство. Фургал вину отрицал.
