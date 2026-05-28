Славянский диктант в Волгограде объединил молодёжь

Истоки межнационального мира и согласия уходят в России далеко вглубь веков. Возможность жить сегодня на основах добрососедства и взаимопонимания — это плод огромной духовно-нравственной работы, проделанной нашими предками. При этом основы такого взаимопонимания, возможность говорить на одном языке была заложена много веков назад выдающимися мыслителями, учителями словенскими Кириллом и Мефодием.
В основание русского мира.
Ежегодно 24 мая отмечается День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, и это праздник и светский, и религиозный одновременно, и выражение нашего признания того выдающегося вклада, который внесли два брата-монаха в историю России, в становление государства российского, его культуру и духовную жизнь.
«Можно сказать, что благодаря Кириллу и Мефодию, созданной ими азбуке, переводам главных церковных книг был дан толчок осознанию русскими людьми себя как единого народа, — убеждена филолог Ольга Никитина. — Русский мир, о феномене которого столько говорят последние годы, начал формироваться с момента создания письменного языка, распространения книг и грамотности, а с ними — просвещения».
С появлением первых же письменных источников русский язык явил себя как явление необычайной красоты, гибкости, силы, выразительности, и, главное, он стал идеальным средством для передачи глубокого духовно-нравственного содержания.
Не случайно по сей день главное, что объединяет россиян разных национальностей — это русский язык. Именно поэтому вражеские поползновения против России всегда начинаются с попыток умалить значение русского языка, выдавить его из жизни, заставить молодёжь его забыть, говорит Ольга Никитина.
Богатый, сочный, колоритный.
В противовес таким атакам просветительская акция «Славянский диктант», которая прошла 24 мая 2026 г. в волгоградском Доме дружбы — это настоящий гимн «великому и могучему», который объединил молодых людей разных национальностей. Организаторами мероприятия выступили региональный комитет по делам национальностей и казачества совместно с Домом дружбы и отделением Ассамблеи народов России по Волгоградской области, а участниками стали учащиеся Волгоградского строительного техникума, студенты Волгоградского филиала РЭУ им. Плеханова, медицинского университета. Многие облачились в национальные костюмы.
«Как мне кажется, национальный костюм поднимает дух, я как будто вживаюсь в старорусскую атмосферу, — рассказала студентка Волгоградского строительного техникума Елена Мигунова. — Так легче прикоснуться к прошлому, осознать свои корни».
Отсылкой к истокам служил и сам текст диктанта — участники писали отрывок из статьи выдающегося собирателя русских сказок и исследователя русского фольклора Александра Николаевича Афанасьева. Такой текст был выбран не случайно — в этом году отмечается 200 лет со дня рождения учёного.
Особую силу и выразительность афанасьевскому сказу — такой певучий был слог у великого фольклориста —придавала ведущая диктанта. Текст читала Наталия Долгалёва, которая является солисткой Волгоградской филармонии, а также руководителем чувашского землячества Дома дружбы.
Текст богатый, колоритный, сочный — ошибаться в таком не хотелось, признавались участники акции. А к тому же он, как и русский язык в целом, был полон сокровенного смысла. Писать диктант по Афанасьеву — значит не просто расставлять запятые, а на минуту стать частью древней мудрой традиции, уверены организаторы.
«Между разнообразными памятниками устной народной словесности, песнями, пословицами, поговорками, причитаниями, заговорами и загадками, весьма видное место занимают сказки, — писал Александр Афанасьев. — Тесно связанные по своему складу и содержанию со всеми другими памятниками народного слова, исполненные древних преданий, они представляют много любопытного и в художественном, и в этнографическом отношениях. Народная сказка, однако, всегда на стороне нравственной правды».
Тут же вспомнилась русская пословица: «Сказка — ложь, да в ней намёк…».
А после диктанта все участники могли ещё и проверить свои знания по теме славянской письменности и культуры — они ответили на вопросы викторины.
Добрая традиция.
«Стало доброй традицией проводить такие просветительские акции в волгоградском Доме дружбы, — отметил зам. председателя облкомказачества Александр Игнатченко. —Так, например, 18 марта волгоградские студенты и этноактивисты написали диктант, посвящённый воссоединению Крыма с Россией. Что же касается сегодняшнего диктанта, то Александр Николаевич Афанасьев — это собиратель наших русских сказок, на котором выросли наши бабушки и дедушки, и мы сами. И, конечно же, нам хотелось бы, чтобы на этих великих русских сказках выросли наши дети и внуки».
«Русский язык — государствообразующий, — отметил руководитель молодёжного крыла волгоградского Дома дружбы Раджаб Ахмедов. — Он объединяет представителей всех этносов, которые проживают в нашей многонациональной стране, объединяет и живущих за пределами России. Очень важно именно в Год единства народов России укреплять позиции языка, множить знания о нём. День славянской письменности — это не просто дань уважения древним святым. Это напоминание: за каждой буквой, которую мы пишем сегодня, стоит история длиной в двенадцать веков».
Прошедший диктант — это не разовая акция, а часть комплексного плана разнообразных событий, которые проводятся в Волгоградской области в рамках Года единства народов России. В основе лежит ключевой принцип новой Стратегии государственной национальной политики, где русскому языку и русской культуре отведена особая роль как объединяющего каркаса для общения представителей разных народов России.
Очень важно и то, что такой диктант может стать ещё одной хорошей традицией популяризации русского языка. Организаторы надеются, что инициатива сохранится и получит продолжение в будущем.