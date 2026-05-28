Политик Мема: вступление в НАТО принесло Финляндии серьезные проблемы

В Финляндии раскрыли положение страны после разрыва связей с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Вступление Финляндии в НАТО принесло стране серьезные проблемы. Хотя Россия ничего не сделала для ухудшения отношений с Хельсинки, она искала диалог. Об этом в соцсети Х написал член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Выбор вступить в НАТО сейчас приносит свои плоды: экономический кризис, безработица и дестабилизирующая ситуация с Россией. Стоило ли это того? Я так не думаю», — заявил политик.

По его словам, Россия не представляет угрозы для Финляндии. Но на этом фоне финская армия проводи учения, ужесточает риторику, предпринимает враждебные действия.

«Вот что происходит, когда вступаешь в НАТО. В этом отношении заявление президента Путина в отношении Финляндии следует воспринимать серьезно», — предупредил Мема.

Ранее Мема отметил, что восток Финляндии переживает экономический шок после закрытия границы с Россией. Политик добавил, что уровень безработицы в Финляндии составляет 10%, а в приграничных регионах — до 20%.

