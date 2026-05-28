Руководители назвали способы решения проблем с подчиненными

Свежее исследование Школы управления РБК зафиксировало устойчивую тройку методов, к которым руководители прибегают, столкнувшись с трудностями при управлении командой.
Опрос Школы управления РБК был посвящен поведению лидеров и тому, какие методы они выбирают. Это вторая волна исследования, проведенная на аудитории и партнерах РБК. Первая волна прошла в конце 2025 года при участии «Ромира». Управленцы первой и второй волн выбирали разные способы решения проблем с подчиненными.
Выводы новой волны исследования говорят о том, что рефлексия и самостоятельный поиск решения — самый популярный способ для руководителей, чтобы справиться с проблемам. Во второй волне его выбрали 60% руководителей против 28% в первой. Это говорит не только о склонности управленцев к автономии, но и о дефиците внешней поддержки: когда посоветоваться не с кем или некогда.
Также этот сдвиг может быть связан с демографической особенностью выборки: во второй волне есть значительный перекос в сторону управленцев в возрасте 40−49 лет (44,5%), которые чаще опираются на личный опыт и самостоятельный анализ.
Более молодые управленцы (20−39 лет), напротив, активнее просят о помощи (чаще обращаются к коллегам, к своим руководителям). Также молодые руководители чаще обращаются к менторам/коучам и психологам (10% и 14%), среди руководителей постарше к ним обращаются только 3% и 4%.
Второй по популярности способ решения проблем с подчиненными — запрос обратной связи (снизу, от команды, или сверху, от собственного руководства). Этот инструмент используют 49% опрошенных (против 33% в первой волне). Рост показателя может также свидетельствовать о том, что культура обратной связи в российских компаниях активно развивается.
Замыкает тройку управленческих способов решать проблемы — самостоятельное изучение профессиональной литературы и статей. Во второй волне его выбрали 41% руководителей (23% — в первой волне).
Именно молодые руководители (20−29 лет), по данным первой волны, чаще всего обращались к литературе по управлению (38%). Их доля во второй выборке составила лишь 3%, а показатель все равно выше.
К менее популярными способами решить проблемы с подчиненными оказались:
обращение к коллегам по компании (24%),
общение с ИИ (19%, показатель вырос с 11% в первой волне),
мониторинг опыта других руководителей в соцсетях и телеграм-каналах (18%).
Коучинг и менторство в целом пока остаются нишевыми инструментами для решения проблем — к ним обращаются лишь 8% опрошенных в новой волне исследования, несмотря на активное продвижение этих форматов на рынке корпоративного обучения. Правда, молодые руководители, помимо чтения литературы, активнее обращаются к коллегам по отрасли (23%) и чаще проходят обучающие курсы (26%).
Алексей Суханов, проректор по исследованиям и инновациям, СберУниверситета, считает, что решать проблемы руководителю стоит с помощью экспертизы и взгляда со стороны: «Не стоит стесняться обращаться к людям, которые являются экспертами в нужном вопросе. Они помогают понять, какая информация нужна, построить недостающие логические связи и принять обоснованное решение».
Среди молодых управленцев, слабо представленных во второй волне исследования, треть (36%) предпочитают решать проблемы, опираясь на экспертизу коллег и внешних специалистов.
Справка.
Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория — управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.
Целевая аудитория второй волны, проведенной Школой управления РБК: сотрудники организаций, имеющие подчиненных (от одного и более) и руководителя. Объект исследования: вовлеченная цифровая аудитория РБК. Объем выборки: 2243 респондента.