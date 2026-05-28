Юрист назвал ошибку работодателя, из-за которой сотрудника могут восстановить после сокращения

Увольнение по сокращению можно оспорить, если сотрудника не предупредили за два месяца, не предложили подходящие вакансии или не учли его преимущественное право остаться в штате. Об этом, ссылаясь на замруководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентину Захаренкову, пишет ТАСС в четверг, 28 мая.
«Прежде всего работнику нужно действовать спокойно и юридически грамотно. Если в организации есть профсоюз, можно получить консультацию и поддержку там. В любом случае первое, что стоит сделать, — проверить соблюдение сроков: работодатель должен вручить уведомление о сокращении не позднее чем за два месяца. При меньшем сроке сотрудник может обратиться в суд и восстановиться на работе», — заявила эксперт.
Если срок уведомления соблюдён, нужно изучить предложенные вакансии и проверить, не относится ли сотрудник к категориям, которые имеют преимущественное право сохранить место. Речь идёт о тех, кто содержит иждивенцев и детей до 18 лет, имеет профессиональное заболевание или проходит повышение квалификации по направлению компании. Полный список обычно закрепляют в коллективном договоре. Во время процедуры сокращения также можно запросить уведомление, приказы и расчётные листки.
«Хочу отметить, что после того, как работодатель сообщил о сокращении, он обязан предложить все имеющиеся подходящие вакансии сотруднику. Таким образом, есть возможность остаться работать в этой же организации», — заключила Захаренкова.
