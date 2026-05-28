«Лоскутное импортозамещение» исчерпало себя

Отдельно стоит развеять миф о «дорогом ПАК», который рождается из сравнения витринных цен. Эксплуатация инфраструктуры измеряется совокупной стоимостью владения (TCO) на 5−7 лет. Самосбор несет скрытые издержки: интеграция компонентов от разных вендоров — это сотни человеко-месяцев работы инженеров. При этом каждый инцидент удлиняет время восстановления в 2−3 раза из-за переброски ответственности между поставщиками. ПАК дает предсказуемый TCO, единое окно поддержки и разворачивается за недели, а не месяцы. Экономия на интеграции и сокращение простоев кратно перекрывают разницу в стартовой цене. Дополнительный аргумент в пользу отечественных доверенных ПАК — экономические преференции, которые формирует государство: налоговые льготы, позволяющие учитывать затраты с повышающим коэффициентом (в двукратном размере) при расчете налога на прибыль, механизмы ускоренной амортизации, а также инструменты прямого субсидирования таких проектов и льготного субсидирования процентной ставки. Часть этих мер уже действует, часть активно обсуждается и вводится на уровне профильных министерств, что делает экономику перехода на доверенные ПАК еще более привлекательной для промышленных заказчиков.