«Лоскутное импортозамещение» исчерпало себя

Российская промышленность подошла к точке, когда тактика экстренного «замещения брендов» 2022−2024 годов перестала работать как долгосрочная модель. Отрасль входит в качественно иную фазу — пересборку ИТ-инфраструктуры на принципах цифрового суверенитета. Об этом на конференции ЦИПР-2026 рассказал директор департамента по работе с промышленностью Группы Rubytech Алексей Леонтович.
— Говорить о том, что эпоха покомпонентного импортозамещения закончилась, пока преждевременно, но водораздел уже наметился. Промышленность столкнулась с «идеальным штормом»: физическим устареванием инфраструктуры (большинство решений эксплуатируются более 10 лет); ужесточением регуляторики (постановление Правительства РФ № 1912 устанавливает переход на доверенные ПАК к 2030 году); усилением требований ФСТЭК России к объектам КИИ; эскалацией киберугроз и технологической фрагментацией, накопленной за десятилетия.
В этих условиях тактика построения ИТ-ландшафта из разнородных компонентов перестала работать и экономически, и технически. Когда заказчик собирает систему сам — он же отвечает за все «стыки». А их сегодня сотни: софт, «железо», сеть, безопасность, а также совместимость с АСУ ТП западных вендоров. ПАК снимает эту нагрузку: вендор отвечает за всю вертикаль — от процессора до прикладного ПО. «Золотое сечение» такого решения — в балансе предсказуемой надежности, единой ответственности вендора и скорости развертывания. Для промышленности, где час простоя технологического процесса измеряется миллионами рублей, это не маркетинг, а инженерная необходимость.
При этом доверенная инфраструктура — не штамп в сертификате, а сквозной принцип. Доверенность имеет четыре измерения: компонентное — контроль происхождения аппаратной базы и верификация прошивок; архитектурное — каждый уровень стека протестирован как единое целое; процессное — обновления и техподдержка обеспечиваются российским вендором без рисков внезапного отключения; регуляторное — соответствие ключевым требованиям ПП № 1912 и ФСТЭК России, а также включение в реестры Минпромторга и Минцифры. Для объектов КИИ промышленного сектора компрометация или выход из строя инфраструктуры АСУ ТП — это риск техногенной аварии, поэтому аудит цепочки поставок здесь не опция, а база.
Ключевой инженерный вызов — бесшовная стыковка с уже работающим оборудованием. Остановка непрерывного технологического цикла для тотальной замены АСУ ТП в большинстве случаев невозможна в принципе. Поэтому правильный подход — пошаговая модернизация: российская промышленная платформа должна размещаться на уровнях L2-L3 пирамиды автоматизации и обеспечивать подтвержденную совместимость как с системами РСУ западных вендоров (Honeywell, Yokogawa, Emerson, Siemens), так и с отечественными решениями. Предприятие при этом может продолжать эксплуатировать имеющиеся версии западного ПО на доверенной российской инфраструктуре, а затем поэтапно мигрировать прикладной слой.
Здесь уместно сравнение с международным опытом. На западном рынке исторически сложились две крайности: либо «чистые» вендоры — отдельно железа, отдельно софта, — либо проприетарные «башни» одного производителя, замкнутые сами на себя и не оставляющие заказчику пространства для маневра. Российская инженерная школа пошла по собственному пути и сформировала уникальную для рынка модель: горизонтальная открытость и взаимозаменяемость компонентов от разных вендоров — при единой точке вертикальной ответственности за весь стек. Заказчик получает гибкость выбора и одновременно одно «окно» поддержки и гарантий совместимости. Это отечественный опыт, аналогов которому нет и которым мы по праву гордимся, и именно он становится архитектурной основой доверенных промышленных ПАК нового поколения.
Отдельно стоит развеять миф о «дорогом ПАК», который рождается из сравнения витринных цен. Эксплуатация инфраструктуры измеряется совокупной стоимостью владения (TCO) на 5−7 лет. Самосбор несет скрытые издержки: интеграция компонентов от разных вендоров — это сотни человеко-месяцев работы инженеров. При этом каждый инцидент удлиняет время восстановления в 2−3 раза из-за переброски ответственности между поставщиками. ПАК дает предсказуемый TCO, единое окно поддержки и разворачивается за недели, а не месяцы. Экономия на интеграции и сокращение простоев кратно перекрывают разницу в стартовой цене. Дополнительный аргумент в пользу отечественных доверенных ПАК — экономические преференции, которые формирует государство: налоговые льготы, позволяющие учитывать затраты с повышающим коэффициентом (в двукратном размере) при расчете налога на прибыль, механизмы ускоренной амортизации, а также инструменты прямого субсидирования таких проектов и льготного субсидирования процентной ставки. Часть этих мер уже действует, часть активно обсуждается и вводится на уровне профильных министерств, что делает экономику перехода на доверенные ПАК еще более привлекательной для промышленных заказчиков.
Одним из ключевых инструментов консолидации рынка должна стать единая площадка для валидации отечественных ИТ-продуктов под отраслевые сценарии. Релевантный опыт в России уже есть: при координации Банка России в рамках ИЦК «Финансы» был создан полигон, где весь технологический и прикладной стек тестировался под высокими нагрузками и по различным сценариям. Это существенно помогло банковскому сегменту перейти на российские технологии. Аналогичная модель полигона нужна и промышленности — она дает заказчику понимание, что он покупает не «кота в мешке», а проверенные решения, которые можно эффективно имплементировать в реальное производство с предсказуемым экономическим эффектом.
Именно такая модель — кооперационные цепочки, общие полигоны валидации и доверенные ПАК как базовый строительный блок — и есть реальный технологический суверенитет. Не копирование ушедших зарубежных продуктов, а создание экосистемы нового поколения.