Глава МИД Китая заявил, что Пекин поддержит Кубу в условиях блокады США

«Китай будет и впредь отстаивать справедливость в отношении Кубы, поддерживать справедливое дело кубинского народа, содействовать развитию экономики и улучшению жизни населения вашей страны», — заявил дипломат.
Ван И также высоко оценил стойкость кубинского народа, отметив, что его решимость противостоять вмешательству Штатов вызывает уважение. Министр подчеркнул необходимость уважать суверенитет всех государств и противодействовать силовому давлению и гегемонизму. Родригес Паррилья в ответ поблагодарил китайскую сторону за слова поддержки.
Ранее Москва тоже выражала солидарность в поддержке Кубы, где сейчас имеются проблемы с топливом. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, РФ продолжает поддерживать связь с властями острова и наблюдать за развитием ситуации.