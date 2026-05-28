Глава МИД Китая заявил, что Пекин поддержит Кубу в условиях блокады США

Глава МИД КНР отметил, что решимость Кубы противостоять вмешательству США вызывает уважение.

Источник: Комсомольская правда

Китай намерен продолжать поддерживать Кубу в условиях блокады США. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей в Нью-Йорке. Его речь опубликована на сайте китайского дипведомства.

«Китай будет и впредь отстаивать справедливость в отношении Кубы, поддерживать справедливое дело кубинского народа, содействовать развитию экономики и улучшению жизни населения вашей страны», — заявил дипломат.

Ван И также высоко оценил стойкость кубинского народа, отметив, что его решимость противостоять вмешательству Штатов вызывает уважение. Министр подчеркнул необходимость уважать суверенитет всех государств и противодействовать силовому давлению и гегемонизму. Родригес Паррилья в ответ поблагодарил китайскую сторону за слова поддержки.

Ранее Москва тоже выражала солидарность в поддержке Кубы, где сейчас имеются проблемы с топливом. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, РФ продолжает поддерживать связь с властями острова и наблюдать за развитием ситуации.

