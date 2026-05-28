В Екатеринбурге из-за перекрытия Куйбышева маршруты изменят шесть трамваев

Напомним, что свои маршруты также временно изменят три трамвая и троллейбуса из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей — проспект Космонавтов. Работы продлятся с 12 по 17 июня. Схему движения временно изменят у трамваев № 5, 8 и 24, а также у троллейбусов № 26, 29 и 32.