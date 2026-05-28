В Екатеринбурге из-за перекрытия Куйбышева маршруты изменят шесть трамваев

В Екатеринбурге шесть трамваев изменят свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля на улице Куйбышева. Ограничения продлятся с 1 июня по 15 августа и затронут маршруты № 3, 4, 10, 12, 14 и 21.
— Трамвай № 3 от остановки «ЦПКиО» будет следовать по улицам Мичурина — Тверитина — Луначарского — Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар. От остановки «ВИЗ» по маршруту Красноуральская — Татищева — Викулова — Белореченская — Московская — проспект Ленина — Луначарского — Тверитина — Мичурина, — сообщили в мэрии.
Трамвай № 4 от остановки «Метро Ботаническая» проследует по улицам Фучика — 8 Марта — Радищева — Московская — Челюскинцев — Смазчиков — Уральская — Блюхера. В обратном направлении транспорт поедет по тем же улицам.
10-й трамвай поедет от парка Маяковского по улицам Мичурино — Тверитина — Луначарского — проспект Ленина — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Техническая и по тем же улицам в обратном направлении. Трамвай № 12 проследует от «Дворца спорта» по Московской — Радищева — 8Марта — Фучика и тем же маршрутом обратно.
Трамвай № 14 от «Фрезеровщиков» поедет по улицам Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — проспект Космонавтов, — Луначарского — проспект Ленина — Московская — Радищева — 8 Марта — Титова — Ферганская — Новосибирская — Окружная, и обратно по тем же улицам.
21-й трамвай проследует по Мичурина — Тверитина — Луначарского — проспект Ленина — Московская — Белореченская — Викулова — Татищева — Красноуральская — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Луначарского — Тверитина — Мичурина.
Напомним, что свои маршруты также временно изменят три трамвая и троллейбуса из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей — проспект Космонавтов. Работы продлятся с 12 по 17 июня. Схему движения временно изменят у трамваев № 5, 8 и 24, а также у троллейбусов № 26, 29 и 32.