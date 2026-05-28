Российские космонавты вернулись на МКС после 6 часов в открытом космосе

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вернулись на МКС после 6 часов и 6 минут работы в открытом космосе, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Выход в открытый космос завершен. Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выполнили все задачи выхода», — говорится в сообщении.
За время работы в открытом космосе, космонавты установили научную аппаратуру эксперимента «Солнце — Терагерц» на модуле «Звезда» российского сегмента МКС, демонтировали кассету эксперимента «Экран-М», а также сняли и забрали на станцию контейнер оборудования «Биориск», содержащий образцы микроорганизмов, находившиеся в космосе долгое время.
Для российских космонавтов это был первый выход в открытый космос в этом году. Ориентировочно, они должны были провести вне станции 5,5 часов.
В феврале «Роскосмос» сообщал, что российские космонавты совершили 176 выходов в открытый космос, из которых 75 — по российской программе МКС.
