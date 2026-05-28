Мэрия Ростова-на-Дону вновь провалила торги на ремонт подземных переходов

Подземный переход, украшенный мозаикой, закрыли на капитальный ремонт в начале марта 2026 года. Уже на следующий день после начала работ общественные активисты зафиксировали повреждение исторического панно. В ответ на это городская администрация обвинила столичную компанию в том, что она не выполнила первоочередные противоаварийные мероприятия и не передала муниципалитету полный пакет проектной документации. Данные обстоятельства послужили причиной расторжения договора. Ситуация ставит под вопрос сроки восстановления одного из узнаваемых объектов городской инфраструктуры, где историческое наследие оказалось в центре хозяйственного и административного конфликта.