Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник повредил здание областного суда в Нижнем Новгороде

По предварительным данным, никто не пострадал.

Источник: Живем в Нижнем

Здание областного суда в Нижнем Новгороде получило повреждения в результате атаки БПЛА 28 мая. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Напомним, сегодня враг атаковал более 60 регионов России. Силы ПВО работали и над Нижегородской областью — удалось сбить БПЛА самолетного типа.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в центре Нижнего Новгорода. Как рассказал Глеб Никитин, повреждено здание Нижегородского областного суда, что на улице Студенческой, 23 — по соседству с Окским съездом и площадью Лядова. На месте ЧП трудятся специалисты.

Известно, что над Нижегородской областью сегодня сбили несколько украинских дронов. Оперативные службы действуют в усиленном режиме.

Предварительно, в результате атаки БПЛА в регионе никто не пострадал.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше