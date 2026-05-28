Беспилотник повредил здание областного суда в Нижнем Новгороде

Здание областного суда в Нижнем Новгороде получило повреждения в результате атаки БПЛА 28 мая. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
Напомним, сегодня враг атаковал более 60 регионов России. Силы ПВО работали и над Нижегородской областью — удалось сбить БПЛА самолетного типа.
Ранее очевидцы сообщили о взрыве в центре Нижнего Новгорода. Как рассказал Глеб Никитин, повреждено здание Нижегородского областного суда, что на улице Студенческой, 23 — по соседству с Окским съездом и площадью Лядова. На месте ЧП трудятся специалисты.
Известно, что над Нижегородской областью сегодня сбили несколько украинских дронов. Оперативные службы действуют в усиленном режиме.
Предварительно, в результате атаки БПЛА в регионе никто не пострадал.