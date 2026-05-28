На волгоградских заправках обновили ценники

Цены на топливо для автомобилей вновь изменились в Волгоградской области. С 19 по 25 мая они подросли на бензин в среднем на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,2%.
Дизель подорожал на 0,19% и стоит теперь 75,23 рубля. Бензин марки АИ-92 подрос в цене на 0,29% — до 64 рублей 20 копеек. Стоимость бензина марки АИ-95 изменилась на 0,30% и составила 71,20 рубля. Цена марки АИ-98 поднялась до 92,27, увеличившись на 0,18%.
Волгоградстат продолжит наблюдение за ценами. Дата следующей актуализации — 3 июня.
