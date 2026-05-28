Омская федерация мотоспорта отправила бойцам СВО спецмотоцикл

Российские региональные федерации мотоспорта регулярно передают технику для военных, ведущих боевые действия в СВО. Не стала исключением и омская федерация, о ее помощи бойцам 28 мая сообщила пресс-служба областного минспорта.
Ведомство уточнило, что данные инициативы реализуются по всей России совместно с мотоклубами и волонтерами.
«Мы подготовили и отправили к месту назначения первый мотоцикл для нужд СВО. Это “Урал”, который мы сделали более легким, маневренным и в то же время более мощным. Установили переднюю маятниковую спортивную вилку, облегченные колеса, поставили мотор увеличенной мощности. Также оборудовали мотоцикл специальным комбинированным кузовом, сделанным на заказ, теперь его можно использовать для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Будем и дальше готовить такую технику, уже начали делать второй», — приводит ведомство цитату главы региональной федерации мотоспорта Евгения Кулькова.
Подобная техника высоко ценится военными на линии огня из-за высокой мобильности, маневренности и способности быстрого выполнения боевых задач в бездорожье.
