Лукашенко сказал о пресечении посягательств на независимость и целостность Беларуси

Так, 28 мая белорусским лидером были направлены поздравления с Днем пограничника. Глава государства подчеркнул, что более века история пограничной службы имеет неразрывную связь со становлением белорусской государственности и полна примеров доблести и отваги. И напомнил о том, что восемьдесят пять лет назад в первых боях Великой Отечественной войны защищавшие священные рубежи Советской Родины герои-пограничники стояли насмерть — погибали, но не сдавались. Подвиг дедов и прадедов президент назвал образцом мужества и стойкости воинов в зеленых фуражках, а также ярким примером для молодежи.