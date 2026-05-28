Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о пресечении посягательств на независимость и целостность Беларуси, сообщила пресс-служба президента.
Так, 28 мая белорусским лидером были направлены поздравления с Днем пограничника. Глава государства подчеркнул, что более века история пограничной службы имеет неразрывную связь со становлением белорусской государственности и полна примеров доблести и отваги. И напомнил о том, что восемьдесят пять лет назад в первых боях Великой Отечественной войны защищавшие священные рубежи Советской Родины герои-пограничники стояли насмерть — погибали, но не сдавались. Подвиг дедов и прадедов президент назвал образцом мужества и стойкости воинов в зеленых фуражках, а также ярким примером для молодежи.
Еще Лукашенко отметил, что за годы независимости в Беларуси создали высокопрофессиональную пограничную службу. Он рассказал, что сегодня пограничники применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах республики.
Также белорусский президент обратился к пограничникам, сказав о посягательствах на независимость и целостность страны.
— Убежден, каждый из вас и впредь будет делать все возможное, чтобы сохранить мир на родной земле, решительно пресекать любые посягательства на независимость и территориальную целостность Отечества, — заявил глава государства.
