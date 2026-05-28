Никуда не мчаться и отложить телефон. Психолог перечислил правила идеального отпуска

Не надо мчаться в отпуск прямо с работы, а потом сразу бежать обратно в офис. Это только добавит стресса. Лучше оставьте пару дней дома до поездки, чтобы выдохнуть и настроиться на отдых. И пару дней после возвращения, чтобы прийти в себя, разобрать чемоданы, отоспаться и только потом включаться в работу. Если вы никуда не едете, то не начинайте отдых с домашних дел, которые откладывали. Пусть первый день будет просто для вас: чай, книга, тишина.