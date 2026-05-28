Никуда не мчаться и отложить телефон. Психолог перечислил правила идеального отпуска

Отпуск — время для восстановления сил. Но иногда после отдыха усталость не исчезает. Специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты Александр Овчинников рассказал «РГ», как правильно отдыхать, чтобы вернуться на работу с новыми силами и вдохновением.
Отдыхать можно по-разному. Кто-то едет к морю, кто-то остается в городе, а кто-то проводит время на даче — главное, чтобы это было комфортно именно вам.
Главный враг отпуска — это попытка успеть все за две недели: спорт, чтение, музеи, вечеринки, семейные посиделки… В итоге вместо отдыха мы получаем переутомление. Там, где заканчивается гонка за желанием сделать все, начинается качественный отдых.
Александр Овчинников озвучил несколько простых идей, которые помогут сделать отпуск по-настоящему восстанавливающим.
Не надо мчаться
Не надо мчаться в отпуск прямо с работы, а потом сразу бежать обратно в офис. Это только добавит стресса. Лучше оставьте пару дней дома до поездки, чтобы выдохнуть и настроиться на отдых. И пару дней после возвращения, чтобы прийти в себя, разобрать чемоданы, отоспаться и только потом включаться в работу. Если вы никуда не едете, то не начинайте отдых с домашних дел, которые откладывали. Пусть первый день будет просто для вас: чай, книга, тишина.
Время без телефона
Отключите рабочие уведомления и меньше сидите в соцсетях. Если все время фотографировать еду или закаты для публикации, вы перестаете наслаждаться моментом — вместо этого «транслируете» его другим. Попробуйте смотреть на мир своими глазами, а не через экран смартфона.
Сделайте что-то необычное
Если вы на работе много двигаетесь, то устройте себе день «ничегонеделания». Если, наоборот, проводите дни за компьютером — добавьте движения: прогулку без цели, зарядку, плавание или даже танцы. Отдыхать можно и в городе: сходите в парк, где никогда не были, устройте пикник на берегу реки или просто посидите на скамейке в сквере.
Оставьте серьезные разговоры на потом
Отпуск — не лучшее время для решения давних семейных проблем или обсуждения серьезных планов на будущее. Такие разговоры часто вызывают напряжение и споры, а это мешает расслабиться. Лучше отложить их до возвращения домой. Ваша главная задача в отпуске — провести время с близкими с радостью и удовольствием, насладиться совместным отдыхом без лишних волнений.
Правило одного яркого воспоминания
Не стремитесь «успеть все»: посмотреть 10 городов за 10 дней или сделать 10 дел. Лучше проведите спокойно один день в красивом месте — так вы отдохнете гораздо лучше. Вне зависимости от места и формата отдыха выберите что‑то одно, что вам действительно хочется прочувствовать, а остальное оставьте как приятный фон.