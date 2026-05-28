Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никуда не мчаться и отложить телефон. Психолог перечислил правила идеального отпуска

Психолог Овчинников назвал пять правил идеального отпуска.

Источник: Российская газета

Отпуск — время для восстановления сил. Но иногда после отдыха усталость не исчезает. Специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты Александр Овчинников рассказал «РГ», как правильно отдыхать, чтобы вернуться на работу с новыми силами и вдохновением.

Отдыхать можно по-разному. Кто-то едет к морю, кто-то остается в городе, а кто-то проводит время на даче — главное, чтобы это было комфортно именно вам.

Главный враг отпуска — это попытка успеть все за две недели: спорт, чтение, музеи, вечеринки, семейные посиделки… В итоге вместо отдыха мы получаем переутомление. Там, где заканчивается гонка за желанием сделать все, начинается качественный отдых.

Александр Овчинников
Психолог

Александр Овчинников озвучил несколько простых идей, которые помогут сделать отпуск по-настоящему восстанавливающим.

Не надо мчаться

Не надо мчаться в отпуск прямо с работы, а потом сразу бежать обратно в офис. Это только добавит стресса. Лучше оставьте пару дней дома до поездки, чтобы выдохнуть и настроиться на отдых. И пару дней после возвращения, чтобы прийти в себя, разобрать чемоданы, отоспаться и только потом включаться в работу. Если вы никуда не едете, то не начинайте отдых с домашних дел, которые откладывали. Пусть первый день будет просто для вас: чай, книга, тишина.

Время без телефона

Отключите рабочие уведомления и меньше сидите в соцсетях. Если все время фотографировать еду или закаты для публикации, вы перестаете наслаждаться моментом — вместо этого «транслируете» его другим. Попробуйте смотреть на мир своими глазами, а не через экран смартфона.

Сделайте что-то необычное

Если вы на работе много двигаетесь, то устройте себе день «ничегонеделания». Если, наоборот, проводите дни за компьютером — добавьте движения: прогулку без цели, зарядку, плавание или даже танцы. Отдыхать можно и в городе: сходите в парк, где никогда не были, устройте пикник на берегу реки или просто посидите на скамейке в сквере.

Оставьте серьезные разговоры на потом

Отпуск — не лучшее время для решения давних семейных проблем или обсуждения серьезных планов на будущее. Такие разговоры часто вызывают напряжение и споры, а это мешает расслабиться. Лучше отложить их до возвращения домой. Ваша главная задача в отпуске — провести время с близкими с радостью и удовольствием, насладиться совместным отдыхом без лишних волнений.

Правило одного яркого воспоминания

Не стремитесь «успеть все»: посмотреть 10 городов за 10 дней или сделать 10 дел. Лучше проведите спокойно один день в красивом месте — так вы отдохнете гораздо лучше. Вне зависимости от места и формата отдыха выберите что‑то одно, что вам действительно хочется прочувствовать, а остальное оставьте как приятный фон.