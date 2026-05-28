Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криптообмен закончился нападением: в Красноярске задержали подозреваемых в разбое

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении после сделки по обмену денег на криптовалюту.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении после сделки по обмену денег на криптовалюту.

По данным полиции, ранее не судимые жители Красноярска и Ачинска договорились с мужчиной об обмене 600 тыс. рублей на криптовалюту. Встреча прошла во дворе дома на улице Свердловской.

После того как потерпевший перевел необходимую сумму в криптовалюте, молодые люди напали на него. Они избили мужчину, применили перцовый баллончик и забрали переданные наличные.

Сотрудники уголовного розыска краевого МВД совместно с коллегами из красноярской полиции установили личности подозреваемых и задержали их.

По факту возбуждено уголовное дело о разбое. Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.