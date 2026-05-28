Родителей в Хабаровском крае накажут рублём за оставленных у воды детей

В Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях официально внесли статью, которая вводит ответственность для родителей, которые оставили своих несовершеннолетних у водоёмов, либо купающимися, без присмотра. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», теперь за это грозит штраф.
Отметим, что наказание также ждёт организатор различных детских мероприятий у воды, которые не смогли обеспечить должный надзор за несовершеннолетними. Так, согласно статье 36.6 части 4 КоАП региона, для граждан размер штрафов варьируется от одной до трёх тысяч рублей; для должностных лиц — от трёх до пяти тысяч; для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.
Напомним, что прошлый год показал неутешительную картину по количеству погибших на водных объектах Хабаровского края. Что особенно прискорбно, среди них большое количество детей — шесть человек. В связи с этим Законодательная дума региона ужесточила меры ответственности за нарушение правил купания.