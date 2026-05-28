Глава «ЭР-Телекома» сообщил об уничтожающем телеком инвестиционном цикле

В интервью РБК владелец и глава «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев заявил, что телекоммуникационные компании инвестируют больше, чем организации из других секторов экономики, — в среднем четверть от выручки. «Мы находимся в постоянном, уничтожающем нас инвестиционном цикле. Но мы не можем по-другому, потому что мы постоянно обновляем, расширяем, улучшаем», — сказал Кузяев.
Кроме того, по его словам, на компании оказывается постоянное регуляторное воздействие, выполнение требований также приводит к затратам. «России нужно обеспечивать новое качество связи, создавать гигабитную инфраструктуру, переходить на стандарт 5G, 6G, но для этого отрасль должна обладать инвестиционной привлекательностью. Мы же сегодня инвестиционно непривлекательны. И это то, над чем надо работать в рамках стратегии развития отрасли», — заявил глава «ЭР-Телекома».
По его словам, сейчас российский телеком находится в кризисной ситуации: за десять лет долговая нагрузка отрасли выросла в три раза, соотношение долга к EBITDA в среднем по стране составляет 2,8. «Как только ставка выросла, посмотрите, куда упала чистая прибыль. В некоторых кварталах компании показывали убытки или значения, близкие к нулю, как у “ЭР-Телекома”. Средний уровень чистой прибыли телеком-отрасли — 4%, в то время как по стране — 8%», — поделился он.
Стратегия развития отрасли связи до 2035 года была принята в конце 2023 года. Сейчас рабочая группа при Минцифры работает над обновлением документа, сообщил Кузяев. По его мнению, в нем нужно уточнять цели, задачи, ответить на вопрос, как создавать инфраструктуру высокоскоростного интернета под предстоящее широкое распространение ИИ-агентов (каждое взаимодействие с таким сервисом — это запрос к серверу в дата-центре по сетям связи). Кроме того, нужно менять меры поддержки, так как у бюджета нет возможности для создания экономических стимулов и применении тех мер, которые указаны в нынешней редакции.
Кроме того, Кузяев считает, что телеком-отрасль «остро нуждается в реформе», потому что компании стоят перед задачами нового уровня: внедрение нового поколения мобильной связи, интернета со скоростью 1 Гбит/с для каждого домохозяйства, развитие дата-центров, облачных технологий. «Это требует нового масштаба инвестиций. Мы проводили исследование, и в целом в телекоме существует дефицит инвестиций в сотни миллиардов рублей ежегодно для реализации стратегии, которая уже утверждена правительством. В условиях, когда у нас только 10% [крупных операторов связи] выполняют требования государственного регулирования, сложно говорить, что эта регуляторика способствует развитию отрасли, наоборот, она размывает инвестиционную привлекательность», — рассказал президент «ЭР-Телекома».
В апреле собеседники РБК на телекоммуникационном рынке рассказывали, что Минцифры готовит масштабную реформу отрасли связи. В частности, власти планируют поменять принципы выдачи лицензий операторам, отменить мораторий на проверки, обязать компании до начала оказания услуг устанавливать системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ, специальное оборудование, через которое власти анализируют разговоры и переписку граждан) и другие изменения. Сейчас для подключения к СОРМ оператор должен подать заявление в ФСБ в течение 45 дней с даты получения лицензии, затем в течение трех месяцев разработать план мероприятий, а само внедрение системы занимает полтора-два года. Требования, как правило, выполняют крупные игроки рынка, а небольшие игнорируют. Отраслевые ассоциации указывали, что готовящаяся реформа может привести к уходу с рынка мелких операторов.
Инвестиции в IT и телеком в России по итогам 2025 года выросли на 37,4% к уровню 2020 года вместо планируемых 46,7%. Это следует из отчета о ходе реализации госпрограммы «Информационное общество», опубликованного на сайте Минцифры. Как объясняют в министерстве, снижение инвестиционной активности связано со спадом вложений в отрасли телекоммуникаций, преимущественно из-за высокой ключевой ставки ЦБ. Также на результаты повлияли эффект «высокой базы» 2024 года и «высокая неопределенность макроэкономической ситуации».
По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», в 2025 году российский рынок телекоммуникаций вырос на 7,7%, а его объем превысил 2,2 трлн руб. — отмечается, что это самая высокая динамика рынка более чем за десятилетний период. Около 63% доходов отрасли пришлось на рынок мобильной связи, который стал драйвером роста. Другими факторами роста стали увеличившиеся доходы от фиксированного широкополосного доступа в интернет, а также аренда физических и виртуальных каналов. По прогнозам аналитиков, в период 2025—2030 годов телеком-рынок будет расти в пределах 4−5% ежегодно.