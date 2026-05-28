Глава «ЭР-Телекома» сообщил об уничтожающем телеком инвестиционном цикле

Стратегия развития отрасли связи до 2035 года была принята в конце 2023 года. Сейчас рабочая группа при Минцифры работает над обновлением документа, сообщил Кузяев. По его мнению, в нем нужно уточнять цели, задачи, ответить на вопрос, как создавать инфраструктуру высокоскоростного интернета под предстоящее широкое распространение ИИ-агентов (каждое взаимодействие с таким сервисом — это запрос к серверу в дата-центре по сетям связи). Кроме того, нужно менять меры поддержки, так как у бюджета нет возможности для создания экономических стимулов и применении тех мер, которые указаны в нынешней редакции.