В ЕАО водитель Toyota Ractis вылетел в кювет и врезался в дерево, пострадала 17-летняя пассажирка

В Облученском районе Еврейской автономной области 27 мая произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Водитель Toyota Ractis при обгоне потерял управление, вылетел в кювет и врезался в дерево. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в полиции ЕАО, авария случилась около 2 часов 30 минут ночи на 1906-м километре федеральной автодороги «Чита-Хабаровск». Водитель Toyota Ractis при обгоне, нарушая требования дорожной разметки, выехал на полосу встречного направления. Затем он выбрал скорость, не обеспечивающую постоянного контроля за транспортным средством, и совершил съезд в правый придорожный кювет по ходу движения. Машину выбросило с трассы, после чего автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП телесные повреждения получили два человека — сам водитель и его 17-летняя пассажирка. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. Характер травм уточняется. Других участников дорожного движения в этой аварии не было.
Всего за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. В Биробиджане в районе дома № 111 по улице Советской водитель Toyota Caldina при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на стоящие автомобили Honda Fit и Mazda Titan. Транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.
Сотрудниками ДПС области за сутки выявлено 38 нарушений правил дорожного движения. Полиция призывает водителей соблюдать скоростной режим и требования разметки, особенно на федеральных трассах, где последствия ошибок могут быть самыми тяжёлыми.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru