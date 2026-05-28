Эксперт Антонова: Примеры из мемов и роликов нельзя приводить в сочинении на ЕГЭ

Школьникам не рекомендуют использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров в сочинении на ЕГЭ. Об этом сообщила тюменский региональный эксперт по проверке письменной части экзамена Александра Антонова.
По словам специалиста, экзаменационная работа должна опираться на литературный или жизненный опыт выпускника. В качестве примеров могут использоваться реальные события, книги или поступки людей.
Антонова отметила, что использование мемов и контента из соцсетей может привести к потере баллов из-за несоответствия критериям оценки. Она также привела случай, когда школьник использовал в сочинении пример с Человеком-пауком и получил ноль баллов по нескольким критериям.
— Мемы не являются культурной ценностью. И, соответственно, используя их как пример, появляется большой риск снижения балла за аргументацию, — добавила Антонова в беседе с ТАСС.
Начальник управления по борьбе с распространением недостоверной информации АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков рассказал, что в этом году самым распространенным фейком о ЕГЭ стало утверждение о якобы запрете школьникам использовать слово «айтишник» в сочинениях. По его словам, в целом в теме ЕГЭ не так много фейков.