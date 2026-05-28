Хабаровский судозавод получил первый заказ после передачи краю

На предприятии приступили к подготовке строительства двух дебаркадеров.

Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) начал выполнение первого заказа после перехода предприятия в собственность края. Речь идёт о строительстве двух дебаркадеров проекта Р4200.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу завода.

По данным предприятия, уже подготовлена оснастка, ведётся обработка листового металла и начата сварка корпусных элементов будущих плавучих сооружений.

Дебаркадеры представляют собой несамоходные плавучие объекты, предназначенные для швартовки судов, посадки и высадки пассажиров и кратковременного пребывания экипажей.

После перехода предприятия под контроль региона его дальнейшая работа была сохранена. Решение о передаче завода в краевую собственность и переговорах по его будущему ранее было принято на уровне руководства Хабаровского края.

Отдельную роль в сохранении производственной площадки и запуске новых контрактов сыграла позиция губернатора Дмитрий Демешин, который на федеральном уровне настаивал на сохранении предприятия и его производственной базы.

Как сообщалось ранее, акции ХСЗ были переданы в собственность Хабаровского края в январе 2026 года.