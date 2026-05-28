Большинство россиянок не заведут курортный роман с мужчиной с доходом ниже 300 тысяч

Более 50 процентов россиянок не готовы к знакомству на курорте с мужчиной, который зарабатывает меньше 300 тысяч рублей. К такому выводу пришли исследователи в ювелирной сети «585 Золотой», проведя опрос.
Так, большинство респондентов уже запланировали отпуск в этом году. Кроме того, почти половина из них готова завести новые знакомства во время отдыха. 71 процент опрошенных в ходе первой встречи обращает внимание на внешность, 63 процента — на стиль, 48 процентов — на внешние признаки хорошего достатка.
Среди женщин половина выбирает партнера по наличию брендовых вещей и украшений в образе, еще 42 процента — исходят из хобби мужчины. Напрямую вопросы о достатке задают только 17 процентов респондентов.
Скриншоты из банковского приложения и справку 2НДФЛ просят лишь 9 процентов. Среди мужчин 71 процент выбирает девушек по наличию дорогих вещей в образе, передает «Осторожно, новости».
До этого жительницы России назвали самых красивых иностранных мужчин. По данным опроса, лидерами стали итальянцы (71 процент), турки (69 процентов) и испанцы (62 процента). Французы (60 процентов) и жители ОАЭ (58 процентов) замкнули пятерку самых привлекательных мужчин для россиянок.