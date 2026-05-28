Ещё более 4000 пермских семей получили доступ к гигабиту

Такой канал обеспечивает стабильное соединение даже в часы наибольшей нагрузки.

Источник: Комсомольская правда

Более 4 000 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Доступ к высоким скоростям от МТС появился у жителей 23 многоквартирных домов в разных районах города.

Скорость в 1 Гбит/с в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с. Такой канал обеспечивает стабильное соединение даже в часы наибольшей нагрузки. Так, несколько пользователей могут одновременно смотреть видео в формате 4К, быстро загружать большие файлы и комфортно общаться по видео. Высокая скорость также создаёт надёжную основу для работы сервисов умного дома — систем безопасности, видеонаблюдения и других.

Список адресов с гигабитной сетью МТС в Перми пополнился жилыми домами на улицах Целинная, 2-я Нейвинская, Пермская, Нейвинская, Косякова, Макаренко, Макарова, Новосибирская, Тургенева, Цимлянская, Комбайнеров, Юнг Прикамья, Подводников, Чайковского, Камчатовская, Каляева, Батумская, Механошина, Шахтёрская и Кировоградская.

«Мы видим, что требования пользователей к качеству и скорости домашнего интернета становятся всё выше: в квартирах появляется больше устройств, меняются пользовательские привычки. Поэтому мы продолжаем системно расширять гигабитную сеть в Перми, охватывая дома в самых разных районах города», — прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Ранее МТС обеспечила гигабитным интернетом ещё 5500 пермских семей.