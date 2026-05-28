Археолог Бутягин планирует издать сборник рассказов о жизни в тюрьме

Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы при обмене с Белоруссией, собирается издать сборник с рассказами и стихами о жизни в заключении. Работу над книгой он планирует завершить во второй половине 2026 года.
«Я еще написал кучу заметок о тюрьме. У меня будет дневник — этот дневник не имеет смысла издавать, он сухой такой, для памяти. А вот есть заметки по поводу каких-то особенностей тюремной жизни. У меня есть идея замешать их со стихами и рассказами, чтобы человеку не было скучно только о тюрьме читать — и вот какой-то такой тюремный сборник издать», — рассказал «РИА Новости» господин Бутягин.
Сейчас, по словам ученого, сборник находится на стадии рукописи, а успеть завершить его реально во второй половине года. «Сейчас надо еще готовить экспедиции, это тоже меня отрывает, куча работы», — пояснил Александр Бутягин.
Археолог признался, что помимо сборника рассказов задумался над созданием художественной книги, нескольких научно-популярных, а также одного научного труда.
Александр Бутягин — российский ученый, представитель музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Его задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте польский суд разрешил экстрадицию археолога на Украину, однако через месяц он поучаствовал в обмене между Польшей и Белоруссией. В начале мая господин Бутягин вернулся в Петербург.
Подробности читайте в интервью «Ъ» Александра Бутягина.