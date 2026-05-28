В «Русском музее» можно оценить виды Ленинграда в графике Петра Кончаловского

В честь 323-летия со дня основания Санкт-Петербурга Русский музей запустил уникальный онлайн-проект, посвящённый серии акварелей и рисунков Петра Кончаловского, созданных в 1931 году. Эти работы переносят нас в прошлое, позволяя увидеть знакомые уголки города почти вековой давности, отмечает «Петербургский дневник».
Одной из центральных акварелей проекта стала «Ленинград. Улица Белинского», где художник запечатлел панораму улицы с набережной реки Фонтанки. На картине изображены дома, стоящие вдоль набережной, мост, часть улицы и колокольня церкви святого Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Церковь, спроектированная архитектором Михаилом Земцовым в 1731—1734 годах, является важным историческим объектом, сохранившим свой облик до наших дней.
Кончаловскому удалось не только с точностью передать архитектурные детали, но и запечатлеть атмосферу и динамику городской жизни. Его лёгкая и плавная манера письма, а также тёплая цветовая гамма создают ощущение уюта и гармонии. Зрители могут сравнить эту акварель с современными фотографиями набережной Фонтанки и улицы Белинского, чтобы оценить, как изменился город с течением времени.
Кроме того, все графические работы из серии, посвящённой Ленинграду, представлены на выставке «Пётр Кончаловский. Сад в цвету» (0+) в корпусе Бенуа Русского музея.