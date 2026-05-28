В Емельяново Красноярского края открылся новый зал дзюдо

В поселке Емельяново Красноярского края открылся новый спортивный зал для дзюдо «Заря». Здание площадью больше 400 кв. метров собрано из быстровозводимых конструкций. В нем уложены два татами для параллельных тренировок, оборудованы раздевалки и санузлы. Предусмотрены кабинет для медперсонала, тренерские и административные помещения. Кроме тренировок по единоборствам, в зале планируют проводить школьные и муниципальные соревнования. Глава Емельяновского муниципального округа Александр Походин назвал открытие спортзала инвестицией в здоровье детей и развитие спорта. Спортивный объект построили в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».