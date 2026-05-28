Волгоградец ударил ногой пенсионерку за просьбу уступить место

В середине мая 79-летняя жительница Дзержинского района вышла во двор и, подойдя к скамейке, попросила соседа уступить ей место. Однако без разговоров 47-летний мужчина, которому подобная просьба пришлась не по нраву, с силой толкнул ее ногой. От удара пенсионерка упала. В больницу пострадавшую привезли с переломом правой бедренной кости.