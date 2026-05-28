В Москве провели уникальную операцию беременной пациентке

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Столичные медики провели уникальную для мировой практики операцию пациентке на позднем сроке беременности, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Один из наших важнейших приоритетов — забота о здоровье будущих мам и их детей. Мы внедрили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, продолжаем оснащать роддома передовой техникой, строить современные перинатальные центры. Развитый инфраструктурный каркас и высокий профессионализм врачей позволяют нам справляться с самыми сложными клиническими случаями. Недавно московские специалисты спасли женщину на 28 неделе беременности с очень редкой и крайне опасной патологией — аневризмой дуги аорты», — подчеркнула заммэра.
Она уточнила, что речь шла о прямой угрозе ее жизни из-за высокого риска разрыва сосуда. В сжатые сроки хирурги больницы Юдина выполнили высокотехнологичную гибридную операцию по эндопротезированию. Благодаря слаженным действиям мультидисциплинарной команды врачей удалось стабилизировать состояние пациентки и сохранить беременность. В положенный срок она родила здоровую девочку.
«Сейчас молодая мама чувствует себя отлично. Этот случай — важное событие не только в российской, но и во всей мировой врачебной практике», — отметила Ракова.
Она добавила, что летальность у беременных пациенток с данной формой патологии аорты составляет от 50 до 88% в связи с крайне высокими рисками разрыва сосуда на поздних сроках и в раннем послеродовом периоде. В медицинской литературе опубликованы лишь единичные клинические случаи успешного эндопротезирования различных отделов аорты во время беременности.
«Долгое время аневризма никак себя не проявляла — пациентка не ощущала боли, одышки или иных проявлений. Когда наступила долгожданная беременность, женщина чувствовала себя абсолютно здоровой. Однако на 28-й неделе у нее начались интенсивные боли в груди, после чего она обратилась в больницу имени Юдина», — уточнила Ракова.
Она отметила что на компьютерной томограмме была выявлена мешотчатая аневризма — локальное расширение сосуда с истончением его стенки — дуги аорты диаметром 30 миллиметров.
«На междисциплинарном консилиуме в городском акушерском дистанционном координационном центре было принято решение провести гибридную операцию в той же больнице имени Юдина — учреждении с уникальным опытом подобных вмешательств», — подчеркнула Ракова.
Заммэра уточнила, что на первом этапе хирурги создали обходной путь кровотока с помощью синтетического шунта. Затем специалисты провели ангиопластику и установили стент-графт, который изолировал аневризму из кровотока и исключил риск разрыва сосуда. Операция проходила под постоянным кардиотокографическим контролем для мониторинга состояния плода.
«При этом в операционной дежурили акушерская бригада и детские анестезиологи-реаниматологи, которые были готовы при необходимости выполнить экстренное кесарево сечение. Операция прошла успешно, состояние пациентки оставалось стабильным. Уже через две недели ее выписали для дальнейшего наблюдения в перинатальный центр больницы имени Юдина», — отметила Ракова.
Она добавила, что на 37-й неделе беременности пациентка родила девочку весом 3210 граммов и ростом 51 сантиметр. Сейчас молодая мама чувствует себя хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.