Волгоградец сломал ногу пенсионерке из-за лавочки

В Дзержинском районе правоохранители задержали злоумышленника, который жестоко избил пожилую соседку в ходе бытового конфликта во дворе дома.
Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, 13 мая 2026 года в городскую больницу с переломом правой бедренной кости экстренно доставили 79-летнюю женщину. О тяжелой травме явно криминального характера медицинские работники незамедлительно сообщили в дежурную часть.
За совершение данного преступления сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего соседа потерпевшей, который ранее уже был неоднократно судим за аналогичные деяния.
Правоохранители установили, что пенсионерка находилась возле своего дома и вежливо попросила мужчину уступить ей место на дворовой лавочке. В ответ сосед, которому очень не понравилась эта просьба, умышленно ударил пожилую женщину ногой. В результате пострадавшая упала на землю и получила серьезное повреждение.
В содеянном подозреваемый полностью сознался. Следователем районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».